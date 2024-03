Visser moeiteloos door naar halve finales 60 meter horden op WK

Nadine Visser heeft zich moeiteloos geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden bij de wereldkampioenschappen indooratletiek in Glasgow. De Noord-Hollandse won haar serie in 7,85 seconden en kan zich opmaken voor de volgende ronde. De halve finales en ook de finale zijn zondagavond.

Visser is deze winter in vorm. Ze liep in de week voor de WK in Madrid 7,78, de beste Europese tijd van dit jaar en een honderdste boven haar Nederlands record van 7,77. De 29-jarige atlete mikt op een medaille in Glasgow. Ze won al eens brons, in 2018 bij de WK indoor in Birmingham. Visser is ook tweevoudig Europees kampioene op de kortste hordesprint.

Maayke Tjin A-Lim slaagde er eveneens in zich te plaatsen voor de halve finales. De 26-jarige atlete uit Hoorn eindigde in haar serie als derde in 8,10. Die klassering betekende rechtstreekse doorgang.

Tjin A-Lim liep deze winter een persoonlijk record van 7,98. Ze is ook de Nederlands kampioene op de 60 meter horden, want Visser koos op de NK voor de 60 meter en won verrassend genoeg de titel op de sprint.