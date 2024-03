Tennisser Roeblev hoeft prijzengeld en punten niet in te leveren

Andrej Roeblev hoeft na zijn diskwalificatie op het ATP-toernooi van Dubai zijn punten voor de wereldranglijst en prijzengeld toch niet in te leveren. De nummer 5 van de wereld viel afgelopen vrijdag in zijn wedstrijd tegen Aleksandr Boeblik uit Kazachstan uit tegen een lijnrechter en werd om zijn uitbarsting uit het toernooi gezet.

“De beroepscommissie is tot de conclusie gekomen dat, afgezien van het verliezen van de wedstrijd, de gebruikelijke straffen die gepaard gaan met diskwalificatie – namelijk het verlies van rankingpunten en prijzengeld voor het hele toernooi – in dit geval niet gepast zouden zijn”, meldde de ATP in een verklaring. Als halvefinalist ontvangt Roeblev ongeveer 144.000 euro aan prijzengeld. De 26-jarige Rus moet de opgelegde boete, van zo’n 33.500 euro, wel betalen.

Roeblev ging na een verloren punt tekeer tegen een lijnrechter, die volgens hem een bal uit had moeten geven. De lijnrechter beweerde dat Roeblev in het Russisch tegen hem had gescholden. De Rus zelf hield vol dat hij in het Engels had gesproken en geen verwensingen had gebruikt. De tennisser probeerde scheidsrechter Miriam Bley en ATP-leidinggevende Roland Herfel te overtuigen om verder te spelen, maar die hadden hun beslissing genomen en kwamen daar niet op terug.

Boeblik verloor een dag later in de finale van de Fransman Ugo Humbert.