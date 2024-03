De Spaanse wielrenner Juan Ayuso heeft de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De 21-jarige renner van UAE Team Emirates was de snelste in een tijdrit over 10 kilometer met start en finish in Lido di Camaiore.

De Italiaanse favoriet Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), de winnaar van de openingstijdrit de laatste twee jaar, werd op 1 seconde tweede. De Brit Ethan Vernon eindigde op 12 seconden op de derde plaats.