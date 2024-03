Goede start Nederlandse zeilteams op WK 49er en 49erFX

De Nederlandse zeilteams zijn goed begonnen aan het WK in de 49er- en 49erFX-klasse. Titelverdedigers Bart Lambriex en Floris van de Werken staan na de eerste dag op de tweede plaats in de 49er. Odile van Aanholt en Annette Duetz, die vorig jaar zilver pakten, delen de leiding in de 49erFX.

Lambriex en Van de Werken veroverden vorig jaar in Den Haag voor de derde keer op rij de wereldtitel. In de jacht op hun vierde goud hoefden ze op Lanzarote na de eerste drie races alleen het duo Andrew Mollerus en Ian MacDiarmid uit de Verenigde Staten boven zich te dulden. De Amerikanen hebben 9 punten, 1 punt minder dan de Nederlanders.

Van Aanholt en Duetz, de wereldkampioenen van 2022, delen de leiding met het Chinese duo Xiaoyu Hu en Mengyuan Shan. Beide teams hebben na twee races 4 punten. De Italiaanse vrouwen Jana Germani en Giorgia Bertuzzi volgen op 1 punt achterstand.

Het WK op Lanzarote duurt tot en met zondag.