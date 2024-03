Van de Zandschulp treft Shapovalov op Indian Wells

Tennisser Botic van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van Indian Wells op tegen de Canadees Denis Shapovalov. Tallon Griekspoor is als 27e geplaatst en heeft in de openingsronde een bye.

Het wordt de eerste ontmoeting tussen Van de Zandschulp en Shapovalov, die door blessures is teruggeworpen naar plek 131 op de wereldranglijst. De Canadees stond ooit tiende. Van de Zandschulp staat 82e op de wereldranglijst.

Griekspoor neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitser Yannick Hanfmann of Pedro Cachin uit Argentinië. Daarna is mogelijk Alexander Zverev zijn tegenstander.

Rafael Nadal, die voor het eerst sinds begin januari weer in actie komt, werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Canadees Milos Raonic. Beiden hebben hun zogenoemde ‘protected ranking’ ingezet om mee te mogen doen aan het eerste masterstoernooi van het jaar.

In het vrouwentoernooi begint Arantxa Rus tegen de Duitse Tatjana Maria, de nummer 46 van de wereld.

Indian Wells begint woensdag.