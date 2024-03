Ex-topsprinter Schippers toernooidirecteur EK indooratletiek 2025

Dafne Schippers is benoemd tot toernooidirecteur van de Europese kampioenschappen indooratletiek in Apeldoorn van 2025. Dat werd bekendgemaakt op een persbijeenkomst in het Omnisport, het sportstadion waar het toernooi over een jaar plaatsvindt.

Schippers zette vorig najaar een punt achter haar imposante atletiekcarrière. De 31-jarige Utrechtse veroverde twee keer de wereldtitel op de 200 meter en won bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio het zilver op de 200 meter. Ze won ook vijf Europese titels outdoor. Aanhoudende rugklachten hinderden haar de laatste jaren voortdurend en voorkwamen dat ze haar beste vorm terugkreeg, waarop ze besloot te stoppen met topsport.

De EK indooratletiek vinden volgend jaar van 6 tot 9 maart plaats. Afgelopen weekeinde veroverde de Nederlandse atletiekploeg vijf medailles op de WK indoor in Glasgow. Femke Bol won twee keer goud, Lieke Klaver goud en zilver.