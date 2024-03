Geen breuken bij wielrenner Froome na val in Tirreno-Adriatico

Chris Froome heeft geen breuken of ander letsel opgelopen door zijn val in de slotkilometers van de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico. De 38-jarige Britse wielrenner kan van start in de derde etappe op woensdag, meldt zijn team Israel-Premier Tech op X.

De viervoudig winnaar van de Tour de France kon na zijn val wel over de finish rijden in Follonica, maar ging daarna direct door naar het ziekenhuis voor onderzoek. Froome klaagde vooral over een pijnlijke pols. Röntgenfoto’s brachten geen breuken aan het licht, aldus de wielerploeg.

De derde etappe van de Italiaanse rittenkoers gaat van Volterra naar Gualdo Tadino over 225 kilometer. De Spanjaard Juan Ayuso fietst in de leiderstrui.