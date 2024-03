Wielrenner Robert Gesink gaat niet meer van start in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. De 37-jarige Nederlander van Visma – Lease a Bike heeft te veel last van zijn valpartij in de tweede etappe van dinsdag, meldt zijn ploeg. Gesink reed de rit nog wel uit, maar kwam al met minuten achterstand binnen.

De Belgische sprinter Jasper Philipsen won de etappe, de Spanjaard Juan Ayuso behield de leiderstrui. Woensdag gaat de derde van de zeven ritten van Volterra naar Gualdo Tadino.