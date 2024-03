Ritzege Colombiaan Buitrago in Parijs-Nice, Plapp nieuwe leider

Santiago Buitrago heeft de vierde etappe in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Colombiaanse wielrenner van Bahrain-Victorious kwam na een 183 kilometer lange rit van Chalon-sur-Saône naar de Mont Brouilly, met zes beklimmingen van de tweede of eerste categorie, solo aan. De Australiër Luke Plapp finishte op 10 seconden als tweede. De Deen Mattias Skjelmose bleef de Belg Remco Evenepoel voor in de strijd om de derde plek. Beide renners hadden een achterstand van 37 tellen op Buitrago.

Plapp nam de leiderstrui over van de Amerikaan Brandon McNulty. Buitrago is de nummer 2 op 13 seconden en McNulty volgt nu als derde op 27 seconden. Evenepoel heeft als nummer 5 een halve minuut goed te maken op Plapp en de Colombiaan Egan Bernal staat in het klassement op de zesde plek, met 40 seconden achterstand op de leider.