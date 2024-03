Russell zou Verstappen graag naar Mercedes zien komen

George Russell zou graag zien dat Max Verstappen in de toekomst voor Formule 1-team Mercedes gaat rijden. Bij Mercedes komt een plekje vrij omdat Lewis Hamilton na dit seizoen een breed uitgemeten transfer naar Ferrari maakt.

“Het is mijn derde seizoen naast Lewis, de beste coureur aller tijden, en ik denk dat ik het vooralsnog redelijk goed heb gedaan. Dus ik zou de uitdaging graag aangaan. Om Lewis de afgelopen jaren als teamgenoot te hebben gehad, was een behoorlijk goede maatstaf”, zei Russell tijdens een persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van Saudi-Arabië.

Het is al enige tijd onrustig bij Red Bull en er wordt gespeculeerd over de toekomst van Verstappen. Mercedes zou in de toekomst een optie kunnen zijn. Russell zou de komst van de regerend wereldkampioen toejuichen. “Ik denk dat elk team de best mogelijke coureursopstelling wil hebben en op dit moment is Max de beste coureur op de grid”, aldus de 26 jaar oude Brit.

“Dus ik denk dat de vraag meer voor de andere partij bedoeld is, voor Red Bull. Het is duidelijk dat daar zoveel gebeurt. We weten niet wat er echt achter gesloten deuren gaande is en uiteindelijk gaat het ook niemand van ons wat aan. Maar ja, ik denk dat het geweldig nieuws zou zijn.”

Zaterdag staat in Djedda de tweede grand prix van het seizoen op het programma. Verstappen won de eerste, in Bahrein, Russell werd er vijfde.