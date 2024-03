Schaatser Stolz verkiest allroundduel met Roest boven sprinttitel

Jordan Stolz is met zijn snelle 500 en 1500 meter waarschijnlijk de grote uitdager van Patrick Roest op het WK allround. De 19-jarige schaatser was in elk geval vol vertrouwen nadat hij net van de ijstraining in de Max Aicher Arena in Inzell was gekomen. “Ik voel me heel goed sinds ik hier ben.”

Stolz komt pas zaterdag in actie op het WK allround, maar schittert door afwezigheid donderdag en vrijdag op het WK sprint. De Amerikaan, die vorige maand zijn wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter prolongeerde, laat het sprinttoernooi schieten ten faveure van de allroundvierkamp. “Ik heb het gevoel dat het WK allround belangrijker is”, geeft hij als reden. “Als ik voor het sprinten had gekozen, zou dat de gemakkelijke weg zijn geweest. Hiermee neem ik een groter risico.”

Hij had eigenlijk beide toernooien willen rijden, maar hem is gezegd dat dat zijn kansen op de winst verkleint en dan met name op het allroundtoernooi. Als het schema andersom was geweest, eerst het allround en dan het sprinten, dan had Stolz zeker beide gedaan. “Ik heb voor het allrounden een goede 500 meter nodig. Als ik moe ben van het sprinttoernooi, verlies ik het daarop en dat moet juist mijn sterke punt zijn.”

Een allroundtoernooi is voor de rekenmeesters en Stolz geeft toe dat hij ook zijn portie rekenen heeft gedaan. “Ik denk dat het er goed voor me uitziet. Ik heb net een snel rondje gedaan. Ik denk dat ik 34,2 op de 500 meter kan rijden en meer dan twee seconden kan pakken. De tijd op de 5000 meter wil ik niet vertellen. En als ik ruim een seconde op Patrick kan winnen op de 1500 meter is het mogelijk”, denkt hij hardop.

Dan is er ook nog de 10 kilometer. Stolz kwam in januari in Salt Lake City tot een tijd van 13.17,53. Hij verwacht harder te kunnen en minder dan 25 seconden te moeten toegeven. “Ik denk niet dat ik ‘gelapt’ word”, is hij zelfverzekerd. “Ik voel me ook meer zeker over twintig rondjes dan over tien rondjes.” Van de 5000 meter zal het dus volgens hem af gaan hangen.

Stolz geeft toe dat het waarschijnlijk voorlopig zijn enige poging wordt om in het rijtje allroundwereldkampioenen met landgenoten als Eric Heiden en Shani Davis te komen. “Ik had gedacht dat mijn uithoudingsvermogen beter zou zijn gezien de hoeveelheid werk die ik er dit seizoen in heb gestoken. Wellicht dat ik me hierna meer focus op de afzonderlijke afstanden, ook met het oog op de Olympische Spelen van Milaan in 2026.” Dat maakt de titelstrijd van komend weekend juist nog specialer.