Tennisster Rus verliest in openingsronde Indian Wells

Arantxa Rus is niet door de eerste ronde gekomen van Indian Wells. De beste tennisster van Nederland moest met 7-6 (5) 6-2 haar meerdere erkennen in de Duitse Tatjana Maria, de nummer 46 van de wereld. Rus (33) staat twee plekken lager. De partij duurde 1 uur en 52 minuten.

Rus wist in de eerste set bij een 6-5-achterstand twee setpunten weg te werken en een tiebreak af te dwingen, maar daarin gaf ze een 4-0- en een 5-2-voorsprong uit handen. Ze besloot de spannende set met vijf verloren punten op een rij.

De tweede set ging tot 2-2 gelijk op, maar de Duitse won vervolgens vier games op een rij. Na bijna 2 uur benutte ze op eigen opslag haar eerste wedstrijdpunt.

Vorig jaar verloor Rus ook in de eerste ronde op Indian Wells, toen van de Italiaanse Camila Giorgi. Ze was dit jaar de enige Nederlandse in het vrouwentoernooi. Bij de mannen doen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp mee aan het masterstoernooi, dat ook wel bekendstaat als het ‘vijfde grandslamtoernooi’.