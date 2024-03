Zeilsters Van Aanholt en Duetz op WK nu alleen aan leiding

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz gaan na de tweede dag van het wereldkampioenschap alleen aan de leiding in de 49erFX-klasse. Het Nederlandse duo won een van de twee races en passeerde daardoor het Chinese duo Xiaoyu Hu en Mengyuan Shan. Na de eerste dag deelden beide teams nog de leiding. Op de derde plaats staan de Zweedse zeilsters Vilma Bobeck en Rebecca Netzler, de wereldkampioenen van vorig jaar. Er doen 52 teams mee.

Bart Lambriex en Floris van de Werken bezetten bij de mannen na zes gevaren races nog steeds de tweede plaats van het klassement in de 49er-klasse, met 71 deelnemers. De Amerikaanse klassementsleiders Andrew Mollerus en Ian MacDiarmid zakten terug naar de elfde plaats. De leiding is overgenomen door Erwan Fischer en Clément Pequin uit Frankrijk.

“We hebben wederom een goede dag gehad en de scores weer stabiel weten te houden”, aldus Van de Werken. “Dat lijkt toch wel het verschil te gaan maken deze week. De windrichting was minder onstabiel dan gisteren. Dus daar zijn we dan ook op ingesteld. We gaan lekker, er zijn een paar dingetjes die we nog beter willen doen. Zeg maar ‘finetuning’ van onze snelheid en hoe we rond de boeien gaan. Dus we blijven daaraan werken.”