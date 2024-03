Biyombo weer in orde na flauwte bij NBA-duel Thunder

NBA-basketballer Bismack Biyombo van Oklahoma City Thunder maakt het weer goed na zijn korte inzinking woensdag in de wedstrijd tegen Portland Trail Blazers. Dat heeft zijn ploeg gemeld. De forward ging tijdens een time-out ineens tegen de vlakte en was even buiten bewustzijn.

Biyombo was bankzitter tijdens het duel en speelde niet mee. Toen de spelers van Thunder in het tweede kwart naar de kant liepen voor de time-out, stond Biyombo op van de bank. Iedereen zag hoe de 31-jarige speler ineens achterover viel. De wedstrijd werd stilgelegd en voortgezet toen Biyombo was bijgekomen en naar de kleedkamer was begeleid. Thunder won met 128-120, mede dankzij 37 punten van Shai Gilgeous-Alexander.

“Hij is in orde. Hij viel eigenlijk gewoon flauw”, zei coach Mark Daigneault van Thunder na de wedstrijd. “Biyombo maakte tijdens de rust alweer een grapje.”

De ploeg uit Oklahoma is samen met Minnesota Timberwolves koploper in de Western Conference. Biyombo, die al dertien jaar in de NBA speelt, kwam in februari over van Memphis Grizzlies.