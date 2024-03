Herstelde Alcaraz zint op titelprolongatie Indian Wells

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is hersteld van zijn enkelblessure en wil zijn titel prolongeren in het toernooi van Indian Wells. “Ik snap dat er vragen komen over mijn enkel en we zullen zien of ik 100 procent ben of niet, maar ik voel me prima”, zei de 20-jarige nummer 2 van de wereld, die vorige maand opgaf in het graveltoernooi van Rio de Janeiro nadat hij zijn enkel had dubbelgeklapt. “Op dit moment denk ik aan niets anders dan het toernooi opnieuw winnen.”

Alcaraz won vorig jaar Indian Wells door de Rus Danill Medvedev te verslaan in de finale. Het is betrekkelijk lang geleden dat hij een toernooi won. Zijn laatste titel was vorig jaar Wimbledon. In Indian Wells is de Italiaan Matteo Arnaldi zijn eerste tegenstander.