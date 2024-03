Italiaan Milan klopt Philipsen nipt in sprint Tirreno-Adriatico

De Italiaan Jonathan Milan heeft in de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico met minimaal verschil de Belg Jasper Philipsen geklopt in de sprint. Met zijn ritzege nam de renner van Lidl-Trek ook gelijk de leiderstrui over van Juan Ayuso uit Spanje, op wie hij nu een voorsprong van vier seconden heeft. De Italiaanse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.

De sprintersploegen wisten de kleine kopgroep van drie renners pas vlak voor de finish in Giulianova te achterhalen. Vervolgens leek Philipsen na 207 kilometer het best gepositioneerd voor de sprint, maar met weinig ruimte wurmde Milan (23) zich daar nog langs. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong werd derde.

Milan had “geen makkelijke dag”, doordat hij op de enige serieuze beklimming een lekke band kreeg. “Het was niet makkelijk om terug te keren in het peloton, maar mijn teamgenoten hebben me daar op de beste manier bij geholpen. Daar moet ik ze echt voor bedanken. Deze zege betekent veel voor me.”

Het is voor Milan zijn zevende profzege en zijn tweede van dit seizoen. Vorige maand was hij al eens de beste in de Ronde van Valencia.