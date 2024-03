Leerdam jaagt in Inzell op tweede wereldtitel sprint

Met het WK sprint wordt vier dagen schaatsen in de Max Aicher Arena in het Duitse Inzell afgetrapt. Jutta Leerdam wil opnieuw de wereldtitel veroveren en bij de mannen strijden routinier Kjeld Nuis en debutanten Jenning de Boo en Joep Wennemars mee op de sprinttitel. Na het WK sprint op donderdag en vrijdag volgt zaterdag en zondag het WK allround.

Leerdam veroverde de sprinttitel twee jaar geleden, maar slaagde er in februari in Calgary niet in haar titel bij de WK afstanden op de 1000 meter te prolongeren. Femke Kok werd in Canada voor de tweede keer wereldkampioen op de 500 meter en wil ook een rol spelen in het sprinttoernooi. Isabel Grevelt maakt haar debuut.

De titelverdediger bij de mannen ontbreekt. Thomas Krol won in 2022, maar hij heeft zijn schaatsen recentelijk verruild voor een pilotenopleiding. Ook topfavoriet Jordan Stolz doet niet mee. De 19-jarige Amerikaan heeft ervoor gekozen twee dagen later mee te doen aan het WK allround. “Dat maakt het zeker spannender”, zei De Boo, de Nederlands kampioen op de 500 en 1000 meter al. “Maar het is jammer dat hij niet meedoet.”

Het WK sprint begint om 19.00 uur met de eerste 500 meter van de vrouwen gevolgd door die van de mannen. Daarna rijden de sprinters een 1000 meter.