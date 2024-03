Nederlands paspoort voor in Suriname geboren zwemmer Tjon A Joe

De in Suriname geboren zwemmer Renzo Tjon A Joe krijgt een Nederlands paspoort. Zwembond KNZB meldt dat de naturalisatieprocedure in de afrondende fase zit.

Zodra de 28-jarige Tjon A Joe formeel Nederlander is, maakt hij kans op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. In april vorig jaar noteerde hij op de 50 meter vrije slag een tijd van 21,88 seconden. Dat is onder de limiet van 21,96 voor de Spelen.

De KNZB mag per individuele afstand twee zwemmers afvaardigen. Die tickets zijn voorlopig in handen van Tjon A Joe en Kenzo Simons, die bij de WK in Doha onlangs tot 21,73 kwam. Andere Nederlandse zwemmers kunnen nog proberen die tijden te verbeteren. Dat moet gebeuren voor 14 april. Van 11 tot 14 april is de Eindhoven Qualification Meet. Zwemmers kunnen, voor 14 april, ook meedoen aan een wedstrijd die op de internationale kalender van World Aquatics staat.

Tjon A Joe deed eerder namens Suriname mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021).