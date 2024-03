Rafael Nadal zegt af voor Indian Wells

Tennisser Rafael Nadal komt niet in actie op het toernooi van Indian Wells, waar hij donderdag zijn eerste wedstrijd zou spelen. De Spanjaard gaf woensdagavond aan niet klaar te zijn om op het hoogste niveau te spelen.

Nadal (37) miste vorig jaar een groot deel van het seizoen door een heupblessure. Hij speelde wel op het toernooi van Brisbane begin januari, maar moest later die maand de Australian Open afzeggen omdat hij nog niet fit was na een spierscheurtje.

De 22-voudig grand slam-winnaar liet woensdag weten enorm te balen van zijn afzegging. “Iedereen weet hoe gek ik ben op deze plek en hoe graag ik speel hier in Indian Wells”, aldus de 37-jarige, die vroeger naar de Californische woestijn was gekomen voor extra trainingen. “Het was geen makkelijke beslissing, maar ik kan niet liegen tegen mezelf en tegen de duizenden fans. Ik zal jullie allemaal missen.”

Nadal wordt in het toernooi vervangen door Sumit Nagal uit India.