Schaatser De Boo begint WK sprint met derde tijd op 500 meter

Schaatser Jenning de Boo is het WK sprint in Inzell begonnen met de derde tijd op de eerste 500 meter. De 20-jarige Nederlands en Europees kampioen op de 500 meter was met 34,65 de beste Nederlander. De zege op de 500 meter ging naar de Canadees Laurent Dubreuil in 34,47.

Kjeld Nuis zette met 34,96 de negende tijd neer. De Nederlandse sprintkampioen won zijn rit van de Fin Tuukka Suomalainen, maar gaf 0,49 seconde toe op Dubreuil.

Joep Wennemars was met 35,18 goed voor de zestiende tijd. De 21-jarige debutant won zijn rit van de Spanjaard Nil Llop Izquierdo, maar staat op ruime achterstand van Dubreuil.

De Boo verloor zijn rit van de Pool Marek Kania, die met 34,56 de tweede tijd reed. Met een achterstand van 0,18 op Dubreuil kan de Groninger nog alle kanten op in het klassement. Later donderdag moet hij 0,36 seconden goedmaken op de Canadees op de 1000 meter.

Nuis heeft een achterstand van 0,98 seconden op Dubreuil voor de 1000 meter. Wennemars moet al 1,42 seconde sneller zijn om de Canadees te passeren in het klassement.