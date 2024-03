Schaatsster Kok opent WK sprint met zege op 500 meter

Femke Kok is het WK sprint in het Duitse Inzell begonnen met een overwinning op de eerste 500 meter. De 23-jarige wereldkampioene op de 500 meter was met een baanrecord van 37,07 de snelste voor Miho Takagi uit Japan en Kim Min-Sun uit Zuid-Korea. Titelverdedigster Jutta Leerdam zette met 37,41 de vijfde tijd neer.

Kok won haar rit van Ruining Tian uit China en was 0,06 seconde sneller dan Takagi, die eerder 37,13 reed. Kim kwam tot 37,36 en troefde daarmee olympisch kampioene Erin Jackson af (37,40).

Leerdam was in de slotrit duidelijk sneller dan tegenstander Kimi Goetz uit de Verenigde Staten. Debutante Isabel Grevelt zette met 38,03 de negende tijd neer.

Kok verdedigt later donderdag een voorsprong van 0,12 seconde op Takagi op de 1000 meter. De Japanse is de olympisch en wereldkampioene op de kilometer. Leerdam moet op de 1000 meter 0,68 seconde goedmaken op haar landgenote om haar voorbij te gaan in het klassement.