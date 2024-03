Schaatsster Leerdam derde na eerste dag WK sprint, Kok tweede

Jutta Leerdam heeft de eerste dag van het WK sprint in Inzell afgesloten als derde. De 25-jarige titelverdedigster zette met 1.13,71 de tweede tijd neer op de 1000 meter, achter de Japanse wereldkampioene Miho Takagi, die won in een baanrecord van 1.13,32.

Femke Kok verloor haar leidende positie in het klassement aan Takagi, die haar in een rechtstreeks duel versloeg. De wereldkampioene op de 500 meter had 0,12 voorsprong op de Japanse, maar gaf met 1.14,35 ruim een seconde toe. Ze staat na twee afstanden tweede in het klassement, vlak voor Leerdam, maar ruim achter de Japanse.

Isabel Grevelt kwam in haar rit tegen de Chinese Ruining Tian tot 1.15,02, goed voor de vijfde tijd. In het klassement staat ze na twee afstanden zevende.