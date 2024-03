Topskiër Braathen (23) komt onder vlag Brazilië terug van pensioen

De vorig jaar gestopte wereldbekerwinnaar Lucas Braathen gaat weer skiën. De 23-jarige winnaar van vorig seizoen op de slalom verraste in oktober door zijn afscheid aan te kondigen, maar keert eind dit jaar alweer terug. Hij gaat dan skiën voor Brazilië in plaats van Noorwegen, waarmee hij het land van zijn vader verruilt voor dat van zijn moeder.

Braathen zei op een persconferentie in Salzburg dat hij in de straten van Rio de Janeiro zijn liefde voor de sport heeft ontdekt. “Door te voetballen met mijn vrienden en neven. De kans krijgen om 200 miljoen Brazilianen te vertegenwoordigen tijdens wereldbekers, wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, is een droom die uitkomt. Het moest zo zijn.” Braathen kan de eerste skiër worden die een wereldbekerwedstrijd wint voor Brazilië.

Al voor de aankondiging van zijn plotselinge afscheid in oktober, vlak voor de start van het seizoen, gingen er geruchten dat Braathen in een conflict was beland met de Noorse skibond over zijn portretrechten. Daar zei hij bij het bekendmaken van zijn skipensioen destijds niets over. “Ik ga nu op zoek naar wat mijn volgende reis moet zijn. Voor het eerst in jaren voel ik me vrij”, aldus Braathen in oktober.