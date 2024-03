Olav Kooij heeft opnieuw een etappe in Parijs-Nice gewonnen. De 22-jarige Nederlandse wielrenner van Visma – Lease a Bike was in de vijfde rit, die over 193 kilometer van Saint-Sauveur-de-Montagut naar Sisteron ging, de snelste in de massasprint. Kooij schreef zondag ook de openingsetappe op zijn naam.

De Deen Mads Pedersen eindigde in Sisteron als tweede en de Duitser Pascal Ackermann werd derde.