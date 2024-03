Basketballer Jokic leidt Nuggets met triple-double langs Celtics

Nikola Jokic heeft de basketballers van Denver Nuggets in de NBA met zijn twintigste triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, langs Boston Celtics geleid. Het werd in de Ball Arena in Denver 115-109.

Jokic nam 32 punten, 12 rebounds en 11 assists voor zijn rekening. Aan de zijde van de Celtics was Jaylen Brown met 41 punten de topschutter.

De Nuggets en de Celtics worden beschouwd als de betere ploegen van dit seizoen in de NBA. “We zijn nog ver verwijderd van de finale, vriend”, zei Jokic na afloop op het veld. “We hadden echt een goede energie vanavond. Onze aanval klikte echt vandaag.”

Het is de eerste keer sinds november dat de Celtics twee nederlagen op een rij leden. Dinsdag werden ze al verslagen door Cleveland Cavaliers.