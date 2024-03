Deen Vingegaard slaat toe in vijfde etappe Tirreno en pakt leiding

Jonas Vingegaard heeft de leiding in Tirreno-Adriatico in handen genomen. De 27-jarige Deen sloeg toe in de vijfde etappe, van Torricella Sicuara naar Valle Castellana. Vingegaard versnelde bergop, op 29 kilometer van de finish, en niemand kon hem volgen.

Vingegaard, die zijn seizoen twee weken geleden begon met de eindzege in de vierdaagse Spaanse rittenkoers O Gran Camiño, neemt de eerste plaats in het klassement over van de Italiaan Jonathan Milan. Zaterdag wacht in Tirreno-Adriatico de koninginnenrit.