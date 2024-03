Schaatser De Boo grijpt naast wereldtitel sprint, Ning wint

Schaatser Jenning de Boo heeft bij zijn eerste WK sprint in Inzell net naast de wereldtitel gegrepen. De 20-jarige Groninger werd met 1.07,98 op de afsluitende 1000 meter afgetroefd door de Chinees Zhongyan Ning, die won in 1.07,11 en als eerste Chinees de sprinttitel grijpt. De Boo moest genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil.

Kjeld Nuis greep op de vierde plaats net naast de medailles. De 34-jarige Zuid-Hollander werd met 1.07,65 derde op de 1000 meter, maar kon de achterstand, die hij had opgelopen bij de tweede 500 meter niet meer goedmaken.

De Boo bleef in de slotrit Dubreuil voor, die 1.08,84 reed en net voor Nuis eindigde. Met 1.07,98 gaf De Boo echter te veel toe op Ning die met het baanrecord van 1,07,11 zijn achterstand van 0,13 seconde op de Nederlander ruimschoots goedmaakte.

In het klassement eindigde hij na vier afstanden met een achterstand van 0,37 seconde op de Chinees. Dubreuil werd derde op een ruime achterstand van 0,83 seconde en Nuis zat daar op 1,02 vlak achter.

Joep Wennemars sloot zijn eerste WK sprint af met 1.07,74 op de 1000 meter, goed voor de vierde plaats.

Grote afwezige op het WK sprint was Jordan Stolz, de wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter. De 19-jarige Amerikaan start zaterdag in de Max Aicher Arena in Inzell op het WK allround als grote concurrent van Patrick Roest.