Shiffrin ziet bij rentree af van strijd om algemene wereldbeker

Skiester Mikaela Shiffrin maakt bij de slalom op zondag in het Zweedse Åre haar rentree, maar ziet af van een poging om voor de zesde keer het algemene wereldbekerklassement te winnen. Dat zei de Amerikaanse tegen verslaggevers.

Shiffrin is nog niet volledig hersteld van een knieblessure die ze opliep door een val in januari en laat daardoor veel van de nog resterende races dit seizoen schieten. Zaterdag doet de Amerikaanse bijvoorbeeld niet mee aan de reuzenslalom in Åre.

De strijd om de algemene wereldbeker gaat daardoor vrijwel zeker tussen de Zwitserse Lara Gut-Behrami en de Italiaanse Federica Brignone. Shiffrin heeft nog wel de leiding in het slalomklassement, dat ze voor de achtste keer op haar naam kan schrijven.

Shiffrin wordt algemeen beschouwd als de beste skiester ooit. Ze won een recordaantal van 95 wereldbekerwedstrijden.