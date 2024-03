Skjelmose wint zesde etappe in Parijs-Nice, McNulty nieuwe leider

De zesde etappe in Parijs-Nice is gewonnen door de Deen Mattias Skjelmose. De renner van Lidl-Trek was met een aankomst bergop de sterkste in La Colle-sur-Loup.

De Amerikanen Brandon McNulty (UAE Team Emirates) en Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike) maakten ook deel uit van het kopgroepje en eindigden respectievelijk als tweede en derde. McNulty is de nieuwe leider in de Franse rittenkoers.

Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma in Parijs-Nice, al heeft de organisatie door het slechte weer wel besloten om de etappe in te korten. De slotklim naar Auron is geschrapt en in plaats daarvan wordt gefinisht op de Madone d’Utelle.