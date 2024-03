Springruiter Dubbeldam nieuwe sportdirecteur The Dutch Masters

Jeroen Dubbeldam is de nieuwe sportdirecteur van het paardensportevenement The Dutch Masters, oftewel Indoor Brabant. De voormalig olympisch kampioen is de opvolger van Frank Kemperman.

“Kemperman is misschien wel de olympisch kampioen als het aankomt op het organiseren van paardensportevenementen. Ik voel mij enorm vereerd om deze taak van hem over te nemen en ik besef goed dat de lat hoog ligt. Ik heb er heel veel zin in”, aldus de 50-jarige Dubbeldam. De springruiter werd in 2000 olympisch kampioen in Sydney.

The Dutch Masters worden gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch.