Tennisser Sinner in Indian Wells veel te sterk voor Kokkinakis

Jannik Sinner is op het masterstoernooi van Indian Wells doorgedrongen tot de derde ronde. De Italiaanse nummer 3 van de wereld versloeg de Australiër Thanasi Kokkinakis in twee sets: 6-3 6-0.

Sinner verloor in 2024 nog geen enkele wedstrijd. Hij won begin dit jaar de Australian Open, drie weken geleden het ABN AMRO Open in Rotterdam en behoort ook in Indian Wells tot de kanshebbers.

Tegen Kokkinakis had Sinner het in de eerste set lastig. Hij werkte in de vijfde game een breakpoint weg en plaatste in de achtste game de beslissende break. Het verzet van Kokkinakis was gebroken, waarna Sinner de partij snel naar zich toe trok.

Indian Wells duurt tot en met zondag 17 maart.