Verhoeven weet niet of beste kickbokser 500.000 dollar wint

Voor Rico Verhoeven staat niet vast dat de beste kickbokser zaterdag met de eindzege van de Glory Grand Prix voor zwaargewichten en een cheque van 500.000 dollar het Gelredome verlaat. “Maar ik kijk uit naar dit toernooi”, vertelt hij op een persconferentie in Schiphol. “Ik heb de cake al heel lang gebakken. Nu moet die kers erop.”

De 34-jarige Verhoeven mag zich al tien jaar onafgebroken wereldkampioen noemen. ‘The King of Kickboxing’ kan zich niet voorstellen dat hij een gevecht over vijf ronden of meer verliest. “Maar fans willen een toernooi als de K1. Dus doen we dat”, stelt hij.

De K1 beleefde eind vorige en begin deze eeuw zijn hoogtijdagen in Tokio. Ook toen kwamen de beste kickboksers vaak uit Nederland. Peter Aerts, Ernesto Hoost, Semmy Schilt en Remy Bonjasky kunnen nog steeds niet over straat in Japan zonder hysterische fans achter zich aan.

Net als op de K1 vechten de deelnemers vier kwartfinales in het Gelredome. De winnaars strijden verder in de halve eindstrijd en mogelijk finale. De gevechten gaan over maximaal drie ronden van 3 minuten. De wereldtitel van Verhoeven staat niet op het spel.

“Met zo’n opzet weet je niet of de beste wint”, zegt Verhoeven. “Ook de beste vechter kan in zijn eerste optreden geblesseerd raken. Je hebt snel een elleboog of knietje te pakken. Op één titelgevecht kan je jezelf beter voorbereiden.”

Het Gelredome is nog niet uitverkocht. Met Badr Hari als deelnemer zijn de kaartjes nooit aan te slepen. Maar hij ontbreekt na een serie nederlagen. De sterke Kroaat Antonio Plazibat heeft zich ook afgemeld. Net als Jamal Ben Saddik, de Belgische aartsvijand van Verhoeven. Levi Rigters (uitkomend voor Nederland), Uku Jürjendal (Estland), Tariq Osaro (Nigeria), Bahram Rajabzadeh (Azerbeidzjan), Nabil Khachab (Marokko), Benjamin Adegbuyi (Roemenië) en Sofian Laïdouni (Frankrijk) zijn wel van de partij.

Verhoeven is bekend met de kritiek op het deelnemersveld. “Maar dit zijn de beste jongens van dit moment”, weet de wereldkampioen die zijn contract heeft verlengd bij organisator Glory nadat hij de toezegging kreeg dat een onafhankelijke instantie dopingcontroles blijft uitvoeren. Alleen dan kan kickboksen in zijn ogen een olympische sport worden.

Verhoeven stuit in de kwartfinale op Laïdouni. Hij kan er naar eigen zeggen weinig aan doen dat Ben Saddik heeft afgezegd. In zijn ogen mocht de Belgische Marokkaan al blij zijn met een uitnodiging, na opnieuw een dopingstraf. “Maar alle deelnemers zullen er vol ingaan”, voorspelt hij. “Een prijs van 500.000 dollar motiveert wel.”