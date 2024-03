Verstappen pakt ook poleposition in Grote Prijs van Saudi-Arabië

Max Verstappen zet het nog prille seizoen in de Formule 1 foutloos voort. De coureur van Red Bull veroverde ook poleposition voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Vorige week won hij vanaf pole de openingsrace in Bahrein. Het is de 34e poleposition in zijn Formule 1-carrière.

De drievoudig wereldkampioen reed in de laatste sessie van de kwalificatierace (Q3) de snelste ronde op het circuit van Djedda: 1.27,472. Charles Leclerc noteerde de tweede tijd in zijn Ferrari. De Monegask gaf drie tienden toe.

Sergio Pérez, die vorig jaar nog de pole pakte en een dag later ook de race won, zette nu de derde tijd neer. Hij was 0,335 seconde langzamer dan zijn teamgenoot bij Red Bull. Fernando Alonso klokte de vierde tijd in zijn Aston Martin en zat 0,374 seconde achter Verstappen.

Oliver Bearman, de 18-jarige Brit die de door een blindedarmontsteking getroffen Carlos Sainz verving bij Ferrari, zette de elfde tijd neer.

Verstappen ging vlekkeloos rond in de Red Bull op de snelle racebaan. Hij zette in zijn eerste poging in Q3 een tijd neer, waar alle anderen zich op stukbeten. Ook in de tweede poging slaagden zijn concurrenten er niet in die tijd te benaderen. Verstappen ging zelf in zijn tweede rondje niet tot het uiterste.

“Het is ongelooflijk hoe hard je hier kunt gaan in de kwalificatie”, zei Verstappen na afloop in het flashinterview. “Het was genieten. We hadden een paar dingetjes aan de auto verbeterd zodat ik de hogesnelheidsbochten beter kon aanvallen. Als je met vertrouwen in de auto zit, kun je hier tot de limiet gaan. De auto gedroeg zich voorbeeldig en ik heb het volste vertrouwen dat de auto morgen in de race ook goed zal zijn.”

De Grote Prijs van Saudi-Arabië begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.