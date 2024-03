Vrije training Saudi-Arabië stilgelegd na zware crash Zhou

De tweede vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1 heeft een tijdje stilgelegen na een zware crash van de Chinese coureur Zhou Guanyu. Hij raakte in een van de bochten op het circuit van Djedda de macht kwijt over zijn Stake Sauber en reed de auto op hoge snelheid de stootkussens in. De coureur bleef ongedeerd, maar de auto was zwaar beschadigd en moest van het circuit worden getakeld.

De rode vlag ging na ongeveer drie kwartier uit en na een onderbreking van ongeveer tien minuten konden de coureurs nog een paar rondjes rijden. Max Verstappen was in zijn Red Bull de snelste. De drievoudig wereldkampioen klokte 1.28,412. Charles Leclerc reed in de laatste minuten van de training zijn snelste ronde in zijn Ferrari; hij gaf een kleine twee tienden toe op Verstappen.

Sergio Pérez, die vorig jaar van poleposition startte in Djedda en de race won, zette in zijn Red Bull de derde tijd neer. Hij was bijna een halve seconde langzamer dan zijn teamgenoot Verstappen.

De 18-jarige Brit Oliver Bearman maakte zijn debuut voor Ferrari in de Formule 1. Hij verving de Spanjaard Carlos Sainz, die dit weekend niet in actie komt door een acute blindedarmontsteking. Bearman noteerde de tiende tijd, op 0,894 seconde van Verstappen. De kwalificatierace voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.