Boksster Heijnen plaatst zich voor eerste Olympische Spelen

Boksster Chelsey Heijnen heeft zich in het Italiaanse Busto Arsizio geplaatst voor haar eerste Olympische Spelen. De 24-jarige Roosendaalse versloeg in de halve finale van het kwalificatietoernooi de Slowaakse Miroslava Jedinakova, waardoor ze verzekerd is van een ticket voor de Spelen van Parijs. Zondag komt ze in Italië nog in actie in de finale van de klasse tot 60 kilogram.

Heijnen veroverde in 2022 al eens WK-brons, maar lukte het een jaar eerder niet om zich te plaatsen voor de Spelen van Tokio.