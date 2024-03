Driepunters Lillard net niet genoeg voor zege op Lakers in NBA

Basketballer Damian Lillard heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks in de NBA met vier driepunters net niet aan een zege op LA Lakers kunnen helpen. Het werd in Los Angeles 123-122 voor de Lakers. Lillard steeg wel naar de vierde plek in het klassement van gemaakte driepunters.

Lillard (2561 driepunters) passeerde Reggie Miller (2560) en heeft alleen grootheden James Harden, Ray Allen en recordhouder Stephen Curry nog voor zich. Curry staat op 3680 driepunters.

Lillard kwam tot 28 punten, zes minder dan topschutter Giannis Antetokounmpo. Aan de zijde van de Lakers vervulde D’Angelo Russell met 44 punten een hoofdrol. LeBron James ontbrak bij de thuisploeg wegens een enkelblessure.

De Lakers staan nu negende in de Western Conference, de Bucks bezetten de derde plek in het oosten.