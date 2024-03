Griekspoor door op Indian Wells, Van de Zandschulp verliest

Tallon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt op het masterstoernooi van Indian Wells. De beste tennisser was in zijn eerste wedstrijd met 6-3 6-3 te sterk voor de Duitser Yannick Hanfmann. De als 27e geplaatste Griekspoor had in de eerste ronde een bye.

Griekspoor had slechts een uur en een kwartier nodig om de nummer 57 van de wereld te verslaan. Hij kreeg geen enkel breakpoint tegen en verloor maar vijf punten op zijn eerste service.

In de derde ronde neemt de 27-jarige Griekspoor het op tegen Alexander Zverev, die als zesde geplaatst is in Californië. Zverev versloeg Christopher O’Connell uit Australië met 6-4 6-4.

Vorig jaar stond Griekspoor ook in de derde ronde van Indian Wells. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Carlos Alcaraz, die uiteindelijk het toernooi wist te winnen.

Botic van de Zandschulp slaagde er niet in de tweede ronde te bereiken. De Veenendaler verloor in twee sets van de Canadees Denis Shapovalov. Het werd 6-1 6-4 voor de huidige nummer 131 van de wereld. Shapovalov stond ooit tiende op de wereldranglijst.

De eersterondewedstrijd van Van de Zandschulp zou eigenlijk een dag eerder gespeeld worden, maar de regenval in de woestijn zorgde voor uitstel. Daarom werden er vrijdag meer wedstrijden gespeeld dan gewoonlijk.

Vorig jaar was Van de Zandschulp (28) nog een geplaatste speler in Indian Wells en daarom had hij toen een bye. Hij gaf in de tweede ronde op.