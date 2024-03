Groenewoud leidt op WK allround, maar rekent zich nog niet rijk

Marijke Groenewoud nam aan het einde van de eerste dag van het WK allround in Inzell de leiding over van de Japanse Miho Takagi, maar ze rekent zich nog niet rijk. “Ik sta er wel goed voor. Ik heb een halve punt voorsprong op Joy Beune, maar het is zeker nog niet gewonnen”, zei ze na de 3000 meter waarop ze tweede werd achter Beune.

De 25-jarige Friezin vond dat ze te veel tijd had verloren op haar landgenote op de 3000 meter. “Ik ging er hard in en dat brak me op het einde een beetje op. Ik moet beter kunnen dat dit. Het gat van 2 seconden is te groot”, aldus Groenewoud. “Ik rijd de 1500 meter tegen Joy, dat vind ik wel fijn. Daarna is het zaak het gat op de 5000 meter kleiner te houden dan vandaag. Als jullie Joy als favoriet opschrijven, vind ik dat geen probleem”, zei ze tegen de media in de Max Aicher Arena.

Groenewoud begon haar eerste WK allround op de 500 meter tegen wereldkampioene sprint Takagi. Ze moest nog even flink aanzetten in de eerste binnenbocht om de snelle Japanse op de kruising voor te blijven, maar slaagde daarin. Na twee afstanden is ze Takagi voorbij in het klassement. “Ik had 6,5 seconden achterstand voor de 3000 meter. Dat is best veel, maar toen ik zag wat ze had gereden hoopte ik dat ik dat zou halen. Dat moest ook wel.”