Groenewoud leidt op WK allround voor Beune die 3000 meter wint

Marijke Groenewoud gaat na de eerste dag van het WK allround in Inzell aan de leiding. De 25-jarige Friezin eindigde in 3.57,94 als tweede op de 3000 meter en maakte voldoende tijd goed op de Japanse klassementsleider Miho Takagi om haar te passeren in het klassement. De 3000 meter werd gewonnen door Joy Beune in een baanrecord van 3.55,72. Beune staat daarmee tweede.

Beune had gezien dat Takagi voor de dweilpauze 4.05,41 had neergezet. De Japanse oogde vermoeid en bleef heel ver boven haar eigen toptijd op die afstand. De Nederlandse zag haar tegenstander Francesca Lollobrigida uit Italië snel beginnen, maar nam na twee ronden het initiatief en hield het verval in de rondetijden klein. Ze dook onder aansporing van de vele Nederlandse schaatsfans ruim drie seconden onder de oude toptijd in Inzell van Martina Sablikova.

Groenewoud versloeg in de slotrit landgenote Antoinette Rijpma-de Jong, die vijfde werd in 4.01,05. Ze hield net genoeg van haar marge van de 500 meter op Beune over om de leiding in het klassement te houden. Daarin heeft ze voor de 1500 meter een voorsprong van 0,48 seconde op Beune. Rijpma de Jong staat in het klassement vierde, nog net achter Takagi, die eerder de 500 meter won, maar zakte naar de derde plaats.