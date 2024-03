Kickbokser Verhoeven naar halve eindstrijd van Glory Grand Prix

Rico Verhoeven staat in de halve eindstrijd van de Glory Grand Prix voor zwaargewichten. De wereldkampioen kickboksen klopte in de kwartfinale Sofian Laïdouni in een goedgevuld Gelredome. De Fransman bleef drie ronden overeind, maar werd wel unaniem als verliezer aangewezen.

De 34-jarige Verhoeven stuit in de halve eindstrijd op Nabil Khachab. De 23-jarige kickbokser, geboren in Amersfoort en uitkomend voor Marokko, schakelde de Roemeen Benjamin Adegbuyi over drie ronden uit. Adegbuyi is een trainingspartner van Verhoeven. Hij brak eind 2020 door met een zege op Badr Hari.

De andere halve finale gaat tussen Levi Rigters en Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan. Rigters begon slecht aan zijn kwartfinale tegen Uku Jürjendal uit Estland. De Nederlander werd al na tien seconden naar de grond geslagen. Hij kwam met veel moeite overeind en velde zijn tegenstander in de tweede ronde met zijn rechtervuist.

Rajabzadeh was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Tariq Osaro, geboren in Zwolle maar uitkomend voor Nigeria. De kickbokser uit Azerbeidzjan, met 99 kilo de lichtste van alle deelnemers, werd na drie ronden als winnaar aangewezen.

De Glory Grand Prix voor zwaargewichten heeft dezelfde opzet als de K1, een toernooi dat eind vorige en begin deze eeuw zijn hoogtijdagen beleefde in Tokio. Voor de winnaar ligt 500.000 dollar klaar. De gevechten gaan over maximaal drie ronden van drie minuten. De wereldtitel van Verhoeven staat niet op het spel.