Ongenaakbare Verstappen wint ook Grote Prijs van Saudi-Arabië

Na twee races in de Formule 1 lijkt al duidelijk dat Max Verstappen ook dit jaar onnavolgbaar is. De drievoudig wereldkampioen won een week na de Grote Prijs van Bahrein ook met overmacht de Grote Prijs van Saudi-Arabië. En evenals vorige week zette de 26-jarige coureur van Red Bull zijn poleposition om in winst.

Teamgenoot Sergio Pérez reed op de snelle racebaan van Djedda op grote achterstand van de Nederlander naar de tweede plaats. Een tijdstraf van vijf seconden bracht die klassering niet in gevaar, want de Mexicaan had meer dan genoeg voorsprong op Charles Leclerc van Ferrari, die als derde finishte.

Verstappen vierde in Saudi-Arabië zijn 56e grand-prixzege in de Formule 1. Hij leidt het klassement na twee races met 51 punten.

Verstappen was na de start pijlsnel weg en lag na de eerste ronde al een seconde voor. Leclerc wist een aanval van Pérez op de tweede plaats nog af te weren, maar na vier ronden was de Mexicaan er al voorbij. De Red Bulls kregen niet de gelegenheid verder weg te rijden van de rest, want een harde crash van Lance Stroll (Aston Martin) in de achtste ronde bracht de safetycar op de baan.

Verstappen en Pérez maakten gebruik van de mogelijkheid om zonder noemenswaardig tijdverlies een pitstop te maken. Het was een staaltje vakwerk, want de monteurs wisselden in een tijdsbestek van tien seconden de banden van de twee Red Bulls. Het enige obstakel vormde daarna nog Lando Norris van McLaren, die geen pitstop maakte in de neutrale fase en tijdelijk aan de leiding reed. Na dertien van de vijftig ronden stoof Verstappen voorbij de Brit.

Pérez nam na achttien ronden de tweede plaats weer over, maar de Mexicaan kreeg wel te horen dat hij een tijdstraf van vijf seconden moest incasseren. Hij had bij het wegrijden na zijn pitstop Fernando Alonso (Aston Martin) te veel gehinderd.

Verstappen voorspelde na de kwalificatierace al dat zijn auto, de RB20, in orde zou zijn in de wedstrijd. Hij kreeg gelijk, want de Red Bull ging vloeiend en sneller dan welke andere auto ook over het asfalt. Het ziet ernaar uit dat Ferrari, McLaren, Aston Martin en Mercedes er niet in geslaagd zijn een auto te bouwen die serieus kan concurreren met Red Bull.

Debutant Oliver Bearman, die de door een blindedarmontsteking getroffen Carlos Sainz verving bij Ferrari, finishte verdienstelijk als zevende.