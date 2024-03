Red Bull-teambaas Horner: niemand is groter dan het team

Teambaas Christian Horner van het Formule 1-team van Red Bull heeft alle suggesties verworpen dat er interne verdeeldheid is. “Het is duidelijk dat zaken worden opgeblazen, maar wij zijn één team en niemand is groter dan het team”, zei de Brit, die het middelpunt is van de machtsstrijd die gaande zou zijn.

Horner werd vrijgepleit in een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke werknemer van het Formule 1-team, waarna expliciete screenshots van WhatsApp-berichten naar sommige media werden gelekt. Het was onduidelijk of het om berichten tussen Horner en de vrouw ging.

Jos Verstappen, de vader van drievoudig wereldkampioen Max, stuurde met uitspraken in een aantal media aan op het vertrek van Horner en rond de Grote Prijs van Saudi-Arabië deed het verhaal de ronde dat topadviseur Helmut Marko, vertrouweling van de Verstappens, degene was die de chatberichten had gelekt.

“Er wordt druk gespeculeerd, maar het belangrijkste is het team. Bij Red Bull werken ruim 1400 mensen en iedereen is onderdeel van het team én het succes. Helmut is een adviseur van Red Bull en niet van het team, Max is een geweldige coureur en een waardevol lid van dit team. Ook vandaag hebben we weer een fenomenale teamprestatie geleverd door eerste en tweede te worden hier in Djedda. Dat kan alleen met mensen die zich volledig geven aan het bedrijf en als teambaas ben ik verantwoordelijk voor het functioneren van dit team.”