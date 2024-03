Rijpma-De Jong begint WK allround met vierde tijd op 500 meter

Antoinette Rijpma-de Jong is het WK allround in Inzell begonnen met een vierde plaats op de 500 meter. De 28-jarige Friezin moest met een tijd van 38,35 0,79 seconde toegeven op de Japanse wereldkampioene sprint Miho Takagi. Die was verreweg de snelste in 37,56, voor de Chinese Han Mei en haar landgenote Ayano Sato.

Marijke Groenewoud zette met 38,64 de zesde tijd neer op de openingsafstand. De 25-jarige schaatsster werd in de slotrit geklopt door Takagi, die na het veroveren van de sprinttitel ook een gooi gaat doen naar de allroundtitel.

Joy Beune begon haar toernooi met 39,17, goed voor de tiende plaats. De wereldkampioene op de 5000 meter gaf 1,61 seconde toe op de Japanse.

Rijpma-De Jong moet later zaterdag op de 3000 meter 4,74 seconden goedmaken op Takagi om haar te passeren in het klassement. Groenewoud heeft een achterstand van 6,48 seconden en Beune van 9,66 seconden op de Japanse.