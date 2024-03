Roest ziet kansen om Stolz op WK allround te kloppen somber in

Patrick Roest denkt dat het lastig zal worden om Jordan Stolz van de wereldtitel allround af te houden. De 28-jarige schaatser staat halverwege het WK in Inzell tweede, maar op forse achterstand van de 19-jarige Amerikaanse schaatssensatie. “Ik zal proberen het hem moeilijk te maken, maar ik moet wel een hele goede dag hebben om in de buurt te komen”, zei hij halverwege het toernooi.

Roest baalde vooral van zijn eigen optreden op de 5000 meter. De regerend wereldkampioen op die afstand verloor voor het eerst in het seizoen op de 5 kilometer. De Italiaan Davide Ghiotto troefde hem in een rechtstreeks duel af. “Het was geen goede rit. Ik heb te laf gereden. Ik durfde niet eerder aan te gaan”, was hij kritisch.

Aan het einde van zijn rit versnelde Roest nog fors en dat leerde hem dat er meer in had gezeten. “Met vier à vijf rondjes te gaan wilde ik versnellen, maar toen reed ik een rondje 29,1 en dacht dat dat alles was wat erin zat. In de laatste twee rondjes versnelde ik nog op wilskracht en eindigde met een rondje 28,2. Als ik dat kan, zat er nog energie in die ik beter had kunnen gebruiken.”

Roest was verbaasd dat Stolz eerder tot 6.14,76 in staat was. “Ik had verwacht dat hij iets onder de 6.20 zou rijden, maar dat hij zes seconden van zijn persoonlijk record af zou halen, daar was ik niet vanuit gegaan. Ik baal dat ik hier de 5000 meter niet win, maar als ik twee seconden sneller was geweest was het nog steeds lastig geworden om Stolz te verslaan.”

De Lekkerkerker lijkt zo voor de tweede keer op rij te moeten capituleren op een WK allround. Was het twee jaar geleden langeafstandsspecialist Nils van der Poel, nu is het juist de wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter. Roest vindt het geen schande als hij door die twee wordt geklopt. “Ik denk dat hij iedereen verbaast. Iemand die onder de 34 seconden kan rijden op de 500 meter kan niet zomaar 6.14 rijden op de 5000 meter.” Stolz zei kort daarvoor in de catacomben van de Max Aicher Arena dat hij op de 10 kilometer tot 13.10 in staat is.

Roest heeft de strijd nog niet opgegeven, maar benadrukt nog maar eens dat het wel een lastig verhaal wordt. “Ik geloof best dat hij 13.10 kan rijden op de 10 kilometer. Hij moet instorten of ik moet een hele goede dag hebben. Ik moet richting de 12.35, mijn persoonlijk record, rijden.”