Schaatser Stolz zet Roest op grote achterstand op WK allround

Schaatser Jordan Stolz heeft bij het WK allround in Inzell een forse voorsprong gepakt op concurrent Patrick Roest. De 19-jarige Amerikaan won de 500 meter in de Max Aicher Arena in een baanrecord van 34,10 en was daarmee bijna 2 seconden sneller dan de 28-jarige Nederlander. Roest zette met 36,06 de vierde tijd neer.

Stolz liet het WK sprint schieten om zich op het allroundtoernooi te richten. De wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter hoopt zich in het rijtje te scharen van beroemde Amerikaanse schaatskampioenen Eric Heiden en Shani Davis.

Chris Huizinga begon zijn allroundvierkamp met 37,46 op de 500 meter. De 26-jarige Groninger staat daarmee negentiende.

Kars Jansman startte zijn eerste WK allround met een tijd van 37,60. Daarmee werd hij 22e.

Stolz heeft voor de 5000 meter later deze middag een forse voorsprong gepakt. Roest moet 19,60 seconden sneller zijn om de Amerikaan te passeren in het klassement. De Japanner Shomu Sasaki, die met 35,43 tweede werd op de 500 meter, heeft een achterstand van 13,30 seconden op de Amerikaan.

Voor Huizinga is er al een achterstand van 33,50 seconden op de Amerikaan en Jansman volgt op 35 seconden.