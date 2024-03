Schaatsster Takagi gaat voor dubbel en start in allroundtoernooi

Schaatsster Miho Takagi, de kersverse wereldkampioene sprint, gaat zaterdag om 12.45 uur ook van start op het WK allround in Inzell. De 29-jarige Japanse wilde de keuze nog niet definitief maken na afloop van het sprinttoernooi, waarin ze Femke Kok en Jutta Leerdam voorbleef. In de ochtend nam ze de beslissing om deel te nemen, bevestigde haar coach Johan de Wit. Ze start in de laatste rit van de 500 meter tegen Marijke Groenewoud.

Takagi deed in seizoen 2019 ook mee aan zowel het WK sprint als het WK allround. Toen werd ze eind februari tweede in het sprinttoernooi in Heerenveen en een paar weken later tweede op het WK allround in Calgary. Ze won beide toernooien ook al een keer eerder, het WK sprint in 2020 en het WK allround in 2018. In Inzell rijdt de Japanse de twee vierkampen voor het eerst meteen achter elkaar.

De Amerikaan Jordan Stolz was als regerend wereldkampioen op de 500, 1000 en 1500 meter ook topfavoriet voor de sprinttitel, maar hij koos ervoor om zich te concentreren op het allroundtoernooi. De sprinttitel ging vrijdag naar de Chinees Zhongyan Ning.