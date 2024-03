Schilder wint in Portugal Europa Cup kogelstoten

Jessica Schilder heeft bij de Europa Cup werpnummers in het Portugese Leiria het kogelstoten gewonnen. De Volendamse regerend Europees kampioene stootte twee van de zes pogingen geldig en de 18,22 in haar vijfde poging was goed voor het goud. De Duitse Julia Ritter greep het zilver met 18,16, de Portugese Eliana Bandeira pakte het brons met 17,60.

Schilder stelde teleur bij de afgelopen WK indoor in Glasgow. Ze bezweek onder de druk van de favorietenstatus en eindigde als vijfde. Nog altijd voert de Nederlandse atlete de wereldranglijst van dit jaar aan met een afstand van 20,31 meter.

Benthe König eindigde als negende met een afstand van 16,19 meter.