Atleet Nageeye loopt record op halve marathon in Den Haag

Abdi Nageeye heeft de CPC Loop in Den Haag gewonnen. De Nederlandse atleet van Somalische afkomst was in een tijd van 1.00.21 de snelste op de halve marathon, een Nederlands record. Eerder stond dat met 1.00.24 eveneens op zijn naam.

De Nederlander Khalid Choukoud kwam als zesde over de finish bij het Malieveld.

Bij de vrouwen was Susan Chembai uit Kenia de snelste. Zij klokte een tijd van 1.03.50, ruim voor de Duitse Katharina Steinruck. Voor Chembai betekende dat een persoonlijk record.

In totaal deden zo’n 35.000 mensen mee aan de CPC Loop. Vlak voor de start was een minuut stilte voor de overleden Kelvin Kiptum, wereldrecordhouder op de marathon. Hij overleed vorige maand na een verkeersongeval.