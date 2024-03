Beune neemt met zege op 1500 meter leiding in WK allround

Schaatsster Joy Beune heeft bij het WK allround in Inzell met de zege op de 1500 meter de leiding in het klassement overgenomen van Marijke Groenewoud. De 24-jarige Overijsselse won in 1.52,65 en passeerde haar landgenote die vijfde werd in 1.54,06.

Beune versloeg Groenewoud in een rechtstreeks duel. Ze nam in de tweede ronde een voorsprong op haar tegenstander en sloeg vooral in de slotronde heel hard toe. Haar winnende tijd is een verbetering van het baanrecord van Ireen Wüst van 1.52,81.

Antoinette Rijpma-de Jong verloor met een tijd van 1.53,45 haar rit van de Chinese Han Mei en werd derde. Met de tweede tijd van 1.52,97 passeerde de Chinese Rijpma-de Jong en Groenewoud in het klassement.