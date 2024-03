Djokovic wint na vijf jaar weer in Indian Wells

Novak Djokovic heeft zijn eerste wedstrijd op het tennistoernooi van Indian Wells sinds 2019 gewonnen. De Serviër, die een bye had in de eerste ronde, plaatste zich ten koste van de Australiër Aleksandar Vukic voor de derde ronde. De nummer 1 van de wereld had daarvoor wel drie sets nodig: 6-2 5-7 6-3.

Djokovic won het toernooi in de Californische woestijn vijf keer, voor het laatst in 2016. In 2020 ging het hoog aangeschreven toernooi vanwege de coronapandemie niet door. De jaren erna was de ongevaccineerde Djokovic door de toen heersende reisbeperkingen in de Verenigde Staten niet welkom.